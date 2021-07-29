У одного из отстраненных украинских легкоатлетов еще есть шанс попасть на Олимпиаду, у двух других нет – Федерация легкой атлетики

AIU не допустила 20 легкоатлетов из семи стран, включая трех украинцев, к участию в летней Олимпиаде 2020 года, так как они не выполнили правило, по которому спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Во ФЛАУ поясняли, что из-за пандемии и существенных изменений календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры спортсмены должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.

Однако один из отстраненных спортсменов, представитель Украины в спортивной ходьбе Назар Коваленко сегодня написал, что все же едет на Игры. Его выступление назначено на 5 августа.

"У него есть достаточное количество соревновательных проб и время сдать еще один тест. Пока что рассматривается вопрос его участия, потому что у него старт после 2 августа", – рассказала Хропач.

Она пояснила, что легкоатлет может сдать тест уже непосредственно в Токио. Если результаты теста примут, то, возможно, допустят к Олимпиаде. Это будет решать только AIU.

В то же время у еще двух недопущенных спортсменов, Михаила Гаврилюка (метание молота) и Натальи Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м), такой возможности не будет.

"У них не пройдет три недели после предыдущего теста. Гаврилюк, например, сдавал свою пробу 25 июля, а его старт уже скоро. Просто не хватило времени", – сказала Хропач.