У одного из отстраненных украинских легкоатлетов еще есть шанс попасть на Олимпиаду, у двух других нет – Федерация легкой атлетики

AIU не допустила 20 легкоатлетов из семи стран, включая трех украинцев, к участию в летней Олимпиаде 2020 года, так как они не выполнили правило, по которому спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.
Во ФЛАУ поясняли, что из-за пандемии и существенных изменений календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры спортсмены должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.
Однако один из отстраненных спортсменов, представитель Украины в спортивной ходьбе Назар Коваленко сегодня написал, что все же едет на Игры. Его выступление назначено на 5 августа.
"У него есть достаточное количество соревновательных проб и время сдать еще один тест. Пока что рассматривается вопрос его участия, потому что у него старт после 2 августа", – рассказала Хропач.
Она пояснила, что легкоатлет может сдать тест уже непосредственно в Токио. Если результаты теста примут, то, возможно, допустят к Олимпиаде. Это будет решать только AIU.
В то же время у еще двух недопущенных спортсменов, Михаила Гаврилюка (метание молота) и Натальи Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м), такой возможности не будет.
"У них не пройдет три недели после предыдущего теста. Гаврилюк, например, сдавал свою пробу 25 июля, а его старт уже скоро. Просто не хватило времени", – сказала Хропач.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. После отстранения троих легкоатлетов в составе сборной Украины осталось, предположительно, 153 спортсмена – 154, если Коваленко все же допустят.
У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.