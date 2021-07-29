Отстраненный от Олимпиады украинский спортсмен Коваленко: Решаем. Я еду в Токио

"Друзья, товарищи, болельщики и все, кто меня поддерживает. Официально: я еду на Олимпийские игры в Токио. Вылет в 14.30 2 августа из аэропорта Борисполь. Кто хочет меня проводить, жду вас", – написал он.

Коваленко подчеркнул, что "всю другую информацию" будет комментировать только после своего финиша 5 августа.

На вопросы в комментариях о решении AIU Коваленко добавил: "Решаем. Я еду, и старт у меня 5 августа".

Скриншот: Nazar Kovalenko / Facebook

Коваленко 34 года, он живет в Белой Церкви. В 2011-м и 2021 годах победил на чемпионатах Украины по спортивной ходьбе на 20 км. 5 июля он писал в Facebook, что эта Олимпиада будет третьей, и, вероятно, последней, в которой он участвует.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit не допустила 20 легкоатлетов из семи стран к участию в летней Олимпиаде 2020 года. Эти спортсмены не выполнили правило, по которому спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Среди недопущенных спортсменов – три украинских легкоатлета: Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м).

Федерация легкой атлетики Украины пояснила, что из-за пандемии и существенных изменений календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.