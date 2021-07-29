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Отстраненный от Олимпиады украинский спортсмен Коваленко: Решаем. Я еду в Токио

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Коваленко намерен участвовать в своей третьей Олимпиаде, несмотря на решение антидопинговой организации
Коваленко намерен участвовать в своей третьей Олимпиаде, несмотря на решение антидопинговой организации
Фото: Nazar Kovalenko / Facebook

Украинский легкоатлет Назар Коваленко, входящий в состав сборной Украины как представитель в спортивной ходьбе, заявил, что едет на Олимпиаду, несмотря на решение независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit, отстранившей его от Игр. Об этом Коваленко написал в Facebook утром 29 июля.

"Друзья, товарищи, болельщики и все, кто меня поддерживает. Официально: я еду на Олимпийские игры в Токио. Вылет в 14.30 2 августа из аэропорта Борисполь. Кто хочет меня проводить, жду вас", – написал он.

Коваленко подчеркнул, что "всю другую информацию" будет комментировать только после своего финиша 5 августа.

https://www.facebook.com/nazar.kovalenko.73/posts/4613843992013410

На вопросы в комментариях о решении AIU Коваленко добавил: "Решаем. Я еду, и старт у меня 5 августа".

Скриншот: Nazar Kovalenko / Facebook
Скриншот: Nazar Kovalenko / Facebook

Коваленко 34 года, он живет в Белой Церкви. В 2011-м и 2021 годах победил на чемпионатах Украины по спортивной ходьбе на 20 км. 5 июля он писал в Facebook, что эта Олимпиада будет третьей, и, вероятно, последней, в которой он участвует.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit не допустила 20 легкоатлетов из семи стран к участию в летней Олимпиаде 2020 года. Эти спортсмены не выполнили правило, по которому спортсмены из "категории А" должны пройти три антидопинговых теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Среди недопущенных спортсменов – три украинских легкоатлета: Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 м).

Федерация легкой атлетики Украины пояснила, что из-за пандемии и существенных изменений календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

Украину на Играх должны были представлять 158 олимпийцев, но 14 июля стало известно, что теннисистка Марта Костюк не примет участия в Олимпиаде из-за травмы, а 26 июля триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в соревнованиях из-за подозрения в применении допинга. После отстранения троих легкоатлетов в составе сборной Украины осталось, предположительно, 153 спортсмена.

У Украины четыре олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтованиибронза в стрельбе из пневматического пистолета и бронза в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем.

Теги: Олимпиада, легкая атлетика, допинг, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, легкоатлеты, Федерация легкой атлетики Украины, Олимпийские игры, спортивная ходьба, Назар Коваленко
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