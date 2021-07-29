"Голоса" больше не существует". Двое депутатов написали заявления о выходе из политсилы

"Руководство в лице [нардепа] Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался не на основе количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству", – написала Устинова.

По ее словам, большинство народных депутатов не будут участвовать в съезде партии "Голос" и покидают политсилу.

Она напомнила, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек вышли с публичными заявлениями, требуя от Рудик уйти с руководящей должности и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах. Как заявила Устинова, руководство это требование проигнорировало.

"Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге", – заключила Устинова.

Другой нардеп Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что коллеги выдвинули его кандидатуру на пост главы партии. Однако политик также решил выйти из партии, чтобы "не легитимизировать своим участием профанацию, в которую превратилась партия".

"Думаю, это не последнее подобное заявление сегодня и в ближайшее время. Друзья-депутаты из ячеек, если вас будут пугать императивным мандатом, как это делает руководство партии периодически, давайте знать. Вас избирали люди, а не партийные узурпаторы", – написал Юрчишин.

Депутат Соломия Бобровская написала в Facebook аналогичный текст об отказе большинства народных депутатов участвовать в съезде "Голоса". Заявление о выходе из партии она не публиковала.