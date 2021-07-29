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ПОЛИТИКА

"Голоса" больше не существует". Двое депутатов написали заявления о выходе из политсилы

Устинова написала заявление о выходе из "Голоса"
Устинова написала заявление о выходе из "Голоса"
Фото: Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies / Facebook

Народный депутат от политической партии "Голос" Александра Устинова 29 июля заявила о выходе из политсилы. Об этом политик написала в Facebook.

"Руководство в лице [нардепа] Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался не на основе количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству", – написала Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5052742614752173

По ее словам, большинство народных депутатов не будут участвовать в съезде партии "Голос" и покидают политсилу. 

Она напомнила, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек вышли с публичными заявлениями, требуя от Рудик уйти с руководящей должности и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах. Как заявила Устинова, руководство это требование проигнорировало.

"Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге", – заключила Устинова.

Другой нардеп Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook, что коллеги выдвинули его кандидатуру на пост главы партии. Однако политик также решил выйти из партии, чтобы "не легитимизировать своим участием профанацию, в которую превратилась партия". 

"Думаю, это не последнее подобное заявление сегодня и в ближайшее время. Друзья-депутаты из ячеек, если вас будут пугать императивным мандатом, как это делает руководство партии периодически, давайте знать. Вас избирали люди, а не партийные узурпаторы", – написал Юрчишин.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/4474659805917840

Депутат Соломия Бобровская написала в Facebook аналогичный текст об отказе большинства народных депутатов участвовать в съезде "Голоса". Заявление о выходе из партии она не публиковала.

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта 2021 года Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В "Голосе" сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепамЮрчишину, Устиновой, Бобровской, Ольге Стефанишиной, Роману Лозинскому и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

В июне черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки "Голоса" 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошло 10 человек: Стефанишина, Бобровская, Юрчишин, Устинова, Лозинский, Цабаль, а также Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа и Андрей Шараскин. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

В "Голосе", комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состав фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

Теги: Верховная Рада, Ярослав Юрчишин, Александра Устинова, партия Голос, Соломия Бобровская, Кира Рудик
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