Рудик заявила, что три раза не отвечала прямо на вопрос о паспорте США, потому что так "считала нужным"

Рудик тогда сказала, что она родилась в Украине, является украинкой и "всегда ею была". Партия "Голос" позже опубликовала заявление, что "никакого другого гражданства, включая гражданство США, у Киры Рудик нет и никогда не было".

"После этого интервью к нам было огромное количество запросов. В основном, манипулятивных. Партия была вынуждена выйти с позицией, что никакого американского гражданства нет... Вы же видели это интервью, я подключилась комментировать экономические вопросы закона об олигархах. Когда задают такие вопросы, я прекрасно знаю, что они манипулятивные и правильного ответа нет. Я ответила так, как считала нужным", – объяснила глава партии "Бабелю".

Журналисты издания спросили о заплаченных в 2020 году в США налогаах на сумму 400 тыс. грн, которые внесены в ее декларацию.

"Все мои дела с налогами ведет юридическая компания, и этот вопрос нужно задавать им. До того, как я стала депутатом, у меня были ресурсы в Соединенных Штатах, поскольку компания, где я раньше работала, находилась там. Там есть определенные юридические моменты, за какой доход нужно платить. Эта компания в стадии ликвидации", – ответила Рудик.

Продажу криптовалюты на бирже Coinbase, которая, как утверждает "Бабель", не проводит операции для граждан Украины, глава "Голоса" объяснила тем, что "зарегистрировалась на Coinbase достаточно давно" и использовала для транзакций свой иностранный банковский счет.