Рудик заявила, что на съезде "Голоса" лично поставит вопрос о доверии ей как главе партии

"Касательно вопросов об узурпации. Когда Святослав Вакарчук решил, что хочет передать управление партией, он вынес этот вопрос на съезд. И съезд поддержал мою кандидатуру. В январе снова состоялся съезд, и я поставила вопрос о доверии главе партии. И снова я получила более 90% поддержки. В июле состоится съезд, и я на нем готова поставить тот же вопрос. И люди, которые являются представителями регионов со всей страны, будут принимать решение", – сказала она.
В ходе дальнейшего общения с журналистом глава "Голоса" отметила, что сама поставит такой вопрос в повестку дня съезда.
"Будет отчет главы партии о том, как партия развивается, будут присутствовать лидеры мнений, которые присоединились к партии на местах и готовы ее строить. Мы не обойдем вопрос доверия к главе партии. Я сама поставлю этот вопрос на голосование так же, как делала это в январе", – объяснила Рудик.
Она рассказала также, что делегаты сессии рассмотрят также изменения в устав партии.
"Политсовет рассматривает последнюю версию, которую мы наработали. И у нас наверняка будут вопросы, касающиеся концептуальных вещей: массовая ли мы партия, то есть хотим ли мы, чтобы в партии было 100 тыс. человек, или мы та партия, где качество членов ячейки важнее, чем их количество, то есть чтобы у нас была партия на тысячу человек, но где все всех знают", – подчеркнула Рудик.
По словам главы партии, она не будет выносить вопрос об исключении из партии оппозиционных народных депутатов.
Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.
В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.
16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Александра Устинова. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.
Ранее, 29 марта, нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.
7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
9 июня Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. 16 июня они вошли в состав нового объединения.
10 июня Черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, Херсонская в полном составе вышла из политсилы, Винницкая – частично.
Клименко в интервью, вышедшем 12 июня, сказала, что Вакарчук в конфликте не участвует, "хотя мог бы повлиять на Рудик, потому что это именно его ставленница".
Новый виток скандал получил 15 июня, когда в повестку дня Верховной Рады включили законопроект №5554, который предусматривает отсрочку введения обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.
Постановление приняли 227 голосами, позже Рудик, Железняк, а также Ярослав Рущишин и Андрей Осадчук написали заявления об отзыве голосов. Юридически ситуацию эти заявления не изменили (законопроект уже включен в повестку дня), но они "отображают позицию", заявили в партии.