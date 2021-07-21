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ПОЛИТИКА

Рудик заявила, что на съезде "Голоса" лично поставит вопрос о доверии ей как главе партии

Рудик отметила, что получала поддержку 90% делегатов съезда
Рудик отметила, что получала поддержку 90% делегатов съезда
Фото: Кіра Рудик / Facebook

Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик заявила, что на запланированном на 29 июля партийном съезде поставит перед делегатами вопрос, поддерживают ли они ее. Об этом Рудик сообщила изданию "Бабель" в интервью, которое было опубликовано 19 июля.

"Касательно вопросов об узурпации. Когда Святослав Вакарчук решил, что хочет передать управление партией, он вынес этот вопрос на съезд. И съезд поддержал мою кандидатуру. В январе снова состоялся съезд, и я поставила вопрос о доверии главе партии. И снова я получила более 90% поддержки. В июле состоится съезд, и я на нем готова поставить тот же вопрос. И люди, которые являются представителями регионов со всей страны, будут принимать решение", – сказала она.

В ходе дальнейшего общения с журналистом глава "Голоса" отметила, что сама поставит такой вопрос в повестку дня съезда.

"Будет отчет главы партии о том, как партия развивается, будут присутствовать лидеры мнений, которые присоединились к партии на местах и готовы ее строить. Мы не обойдем вопрос доверия к главе партии. Я сама поставлю этот вопрос на голосование так же, как делала это в январе", – объяснила Рудик.

Она рассказала также, что делегаты сессии рассмотрят также изменения в устав партии.

"Политсовет рассматривает последнюю версию, которую мы наработали. И у нас наверняка будут вопросы, касающиеся концептуальных вещей: массовая ли мы партия, то есть хотим ли мы, чтобы в партии было 100 тыс. человек, или мы та партия, где качество членов ячейки важнее, чем их количество, то есть чтобы у нас была партия на тысячу человек, но где все всех знают", – подчеркнула Рудик.

По словам главы партии, она не будет выносить вопрос об исключении из партии оппозиционных народных депутатов.

Контекст:

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В "Голосе" с весны продолжается кризис. 22 марта нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из "Голоса" его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

16 июня половина членов депутатской фракции "Голос" объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Александра Устинова. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

Ранее, 29 марта, нардепы от "Голоса", которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со "Слугой народа". В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из "Голоса". Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, "которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

9 июня Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. 16 июня они вошли в состав нового объединения.

10 июня Черновицкая облорганизация "Голоса" обвинила Рудик в узурпации власти, Херсонская в полном составе вышла из политсилы, Винницкая – частично.

Клименко в интервью, вышедшем 12 июня, сказала, что Вакарчук в конфликте не участвует, "хотя мог бы повлиять на Рудик, потому что это именно его ставленница".

Новый виток скандал получил 15 июня, когда в повестку дня Верховной Рады включили законопроект №5554, который предусматривает отсрочку введения обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

Постановление приняли 227 голосами, позже Рудик, Железняк, а также Ярослав Рущишин и Андрей Осадчук написали заявления об отзыве голосов. Юридически ситуацию эти заявления не изменили (законопроект уже включен в повестку дня), но они "отображают позицию", заявили в партии.

Теги: депутаты, голосование, съезд, партия Голос, партия, Кира Рудик
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