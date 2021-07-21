Рудик заявила, что на съезде "Голоса" лично поставит вопрос о доверии ей как главе партии

"Касательно вопросов об узурпации. Когда Святослав Вакарчук решил, что хочет передать управление партией, он вынес этот вопрос на съезд. И съезд поддержал мою кандидатуру. В январе снова состоялся съезд, и я поставила вопрос о доверии главе партии. И снова я получила более 90% поддержки. В июле состоится съезд, и я на нем готова поставить тот же вопрос. И люди, которые являются представителями регионов со всей страны, будут принимать решение", – сказала она.

В ходе дальнейшего общения с журналистом глава "Голоса" отметила, что сама поставит такой вопрос в повестку дня съезда.

"Будет отчет главы партии о том, как партия развивается, будут присутствовать лидеры мнений, которые присоединились к партии на местах и готовы ее строить. Мы не обойдем вопрос доверия к главе партии. Я сама поставлю этот вопрос на голосование так же, как делала это в январе", – объяснила Рудик.

Она рассказала также, что делегаты сессии рассмотрят также изменения в устав партии.

"Политсовет рассматривает последнюю версию, которую мы наработали. И у нас наверняка будут вопросы, касающиеся концептуальных вещей: массовая ли мы партия, то есть хотим ли мы, чтобы в партии было 100 тыс. человек, или мы та партия, где качество членов ячейки важнее, чем их количество, то есть чтобы у нас была партия на тысячу человек, но где все всех знают", – подчеркнула Рудик.

По словам главы партии, она не будет выносить вопрос об исключении из партии оппозиционных народных депутатов.