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Разумков о ситуации в "Голосе": Оба обращения от фракции о возможной смене ее руководства направлены в регламентный комитет Рады

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Регламентный комитет Рады даст свой вывод относительно ситуации в "Голосе", сказал Разумков
Регламентный комитет Рады даст свой вывод относительно ситуации в "Голосе", сказал Разумков
Фото: Сергей Ковальчук / rada.gov.ua

Оба обращения фракции "Голос" относительно возможной смены ее руководства направлены для рассмотрения в комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента. Об этом на брифинге 16 июля заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, его запись опубликована на YouTube телеканала "Рада".

"Если мы говорим о фракции "Голос", то, действительно, и от одной части народных депутатов, которые входят в нее, и от другой поступили противоположные позиции касательно того заседания, которое состоялось или не состоялось. Согласно положению, там есть коллизия, это мое личное мнение. Для того чтобы быть максимально объективным, оба этих обращения направлены в регламентный комитет. Я думаю, что регламентный комитет даст свой вывод, заслушав обе стороны", – сказал Разумков.

Контекст:

Нардепы от "Голоса" Ольга Стефанишина и Александра Устинова сообщили 12 июля, что фракция большинством в 11 голосов проголосовала за увольнение Ярослава Железняка с должности главы депутатского объединения политсилы в Верховной Раде.

В партии "Голос" заявили, что информация об увольнении Железняка не соответствует действительности. "Согласно положению о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции", – говорится в заявлении.

Выдержку из устава фракции, согласно которому все решения принимаются большинством от присутствующих на заседании, за исключением решений об избрании или выражения недоверия главе фракции или его заместителю, опубликовало издание LB.ua. Железняк в комментарии изданию заявил: чтобы уволить главу фракции "Голос", необходимо выразить ему недоверие.

Нардеп также добавил, что его заместитель Роман Костенко, который, по словам Стефанишиной, теперь будет и.о. главы фракции, отказался "участвовать в этом цирке", так как "есть легитимный председатель, который выполняет обязанности".

В свою очередь, Стефанишина настаивает, что согласно положению о фракции, 14 голосов нужно только для назначения председателя фракции и для выражения ему недоверия, а для увольнения достаточно большинства.

Партию "Голос" презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию "Голос" в Верховной Раде с января 2021 года возглавлял Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

Фракция "Голос" в Верховной Раде состоит из 20 депутатов.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, парламент, комитет, увольнение, Дмитрий Разумков, партия Голос, спикер, брифинг, Ярослав Железняк, обращение
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