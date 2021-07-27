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В Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народа" – лидер рейтинга – опрос

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На выборах в парламент 24,1% украинцев намерены поддержать "Слугу народа"
На выборах в парламент 24,1% украинцев намерены поддержать "Слугу народа"
Фото: depositphotos.com

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, 24,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, поддержали бы "Слугу народа". Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Следом идут "Европейская солидарность" (14,3%), "Батьківщина" (12,8%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%).

Также проходной барьер преодолевает "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%.

Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, Радикальная партия и "Наши" – по 4,8%, УДАР (4,3%), "Сила и честь" (4,1%).

У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 2% и 1,2% соответственно.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, УДАР, выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, Радикальная партия, украинцы, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия, За майбутнє
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