В Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народа" – лидер рейтинга – опрос

На выборах в парламент 24,1% украинцев намерены поддержать "Слугу народа" Фото: depositphotos.com

Следом идут "Европейская солидарность" (14,3%), "Батьківщина" (12,8%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%).

Также проходной барьер преодолевает "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%.

Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, Радикальная партия и "Наши" – по 4,8%, УДАР (4,3%), "Сила и честь" (4,1%).

У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 2% и 1,2% соответственно.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.