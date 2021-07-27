В Верховную Раду проходят пять партий. "Слуга народа" – лидер рейтинга – опрос

Следом идут "Европейская солидарность" (14,3%), "Батьківщина" (12,8%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%).
Также проходной барьер преодолевает "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%.
Остальные партии набирают меньше 5% голосов. В частности, Радикальная партия и "Наши" – по 4,8%, УДАР (4,3%), "Сила и честь" (4,1%).
У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 2% и 1,2% соответственно.
Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.