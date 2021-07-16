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В Раду не поступали обращения по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины – Разумков

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Для принятия законопроекта о большом гербе Украины необходимо 300 голосов народных депутатов, отметил Разумков
Для принятия законопроекта о большом гербе Украины необходимо 300 голосов народных депутатов, отметил Разумков
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Народные депутаты или президент Украины пока не обращались к руководству Верховной Рады по поводу рассмотрения законопроекта о большом государственном гербе. Об этом на брифинге 16 июля заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, его запись опубликована на YouTube телеканала "Рада".

"Касательно большого герба, в августе [его рассмотрение] возможно только на внеочередной сессии, это не заседание. По состоянию на сегодняшний день ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне по этому поводу", – сказал Разумков.

Он отметил, что Рада "включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении".

"Хочу напомнить, что для принятия этого закона необходимо 300 голосов. Я не готов сейчас ответить, готовы ли все фракции его поддержать или нет", – подчеркнул Разумков.

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза-победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Рада внесла проект закона о большом государственном гербе в повестку сессии 13 июля. Принять за основу и в целом законопроект Зеленского №5712 о большом государственном гербе Украины рекомендовал Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Теги: Верховная Рада, Украина, народные депутаты, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, трезубец, герб, президент, Дмитрий Разумков, спикер, брифинг, заседание, обращение
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