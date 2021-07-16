В Раду не поступали обращения по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины – Разумков

"Касательно большого герба, в августе [его рассмотрение] возможно только на внеочередной сессии, это не заседание. По состоянию на сегодняшний день ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне по этому поводу", – сказал Разумков.

Он отметил, что Рада "включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении".

"Хочу напомнить, что для принятия этого закона необходимо 300 голосов. Я не готов сейчас ответить, готовы ли все фракции его поддержать или нет", – подчеркнул Разумков.