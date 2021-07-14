Американская торговая палата призвала Раду принять комплексный законопроект о приватизации

“AmCham Ukraine принципиально поддерживает усовершенствование законодательства по реформированию государственных предприятий, а также по привлечению инвестиций в процессе приватизации, предусмотренные законопроектом №4572 о внесении изменений в закон Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другие законодательные акты Украины по вопросам содействия привлечению инвестиций в процесс приватизации и аренды государственного и коммунального имущества”, – заявили в ACC.

Законопроект, разработанный Фондом государственного имущества совместно с народными депутатами, Кабмином и Нацсоветом реформ, нацелен на повышение эффективности процессов приватизации и аренды и призван упростить бюрократические процедуры, а также ускорить реализацию программы, отметили в Американской торговой палате.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он прописывает четкие критерии передачи объектов на приватизацию, внедрение системы контроля эффективности использования госимущества, а также законодательное закрепление прозрачности процесса. Также предусмотрено, что 10% средств от аукционов малой приватизации будут перечисляться в местные бюджеты по месту регистрации объектов для обеспечения развития экономики регионов.

“Мы призываем депутатов парламента принять законопроект №4572 в первом чтении и в целом при условии его обязательной доработки между первым и вторым чтениями с учетом предложений бизнес-сообщества”, – резюмируется в заявлении.





