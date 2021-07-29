В Киеве и Одессе произошли взрывы в почтоматах – в полиции заявили, что причиной стали самодельные бомбы

В результате взрывов в почтоматах Киева и Одессы никто не пострадал Фото: npu.gov.ua/

Сообщается, что в столице взрыв произошел утром в Оболонском районе, в одном из торговых центров. Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет", - сообщили в полиции.

Чуть позже взрыв произошел в почтомате в Одессе – там в одной из ячеек сработало самодельное взрывчатое устройство, в результате чего были повреждены двери ячейки для хранения посылок. Оно состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. Обошлось без пострадавших.

"Остатки самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК Украины. (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции Одесской области.