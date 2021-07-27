На химпроизводстве в Германии произошел взрыв, известно о погибших. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
27 июля в немецком Леверкузене произошел взрыв в районе химического производства Chempark. Сначала было известно об одном погибшем
, 16 пострадавших и четырех пропавших без вести. Позже Deutsche Welle
сообщила со ссылкой на полицию, что погибших двое, пострадавших 31. По данным предприятия, пропавших без вести пятеро. Взрыв произошел на установке для сжигания опасных отходов химического парка. Фотографии из Леверкузена опубликовало агентство ЕРА
.