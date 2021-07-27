Взрыв в районе химического производства в Германии. По меньшей мере один человек погиб, несколько пропали без вести

"Спасатели пожарной части завода Chempark обнаружили погибшего пропавшего сотрудника. Мы глубоко опечалены этим трагическим случаем", – говорится в сообщении.

Еще четверо пропали без вести. Известно также о 16 пострадавших. Спасательные работы продолжаются "полным ходом", сообщили на заводе.

Информацию о смерти работника подтвердила компания Currenta, которая управляет производством Chempark.

Контекст:

Взрыв в хранилище центра по уничтожению отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, произошел около 9.40 часов по местному времени. "Немецкая волна" сообщила, что взорвался топливный склад. Из-за взрыва закрыли все автодороги, прилегающие к району химпроизводства.

По информации Currenta, пожар удалось потушить. Между тем по-прежнему существует опасность для населения, заявил руководитель индустриального парка Chempark Leverkusen Ларс Фридрих.