ГОРДОН
 
 
МИР

Взрыв в районе химического производства в Германии. По меньшей мере один человек погиб, несколько пропали без вести

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв произошел в хранилище центра по уничтожению отходов
Взрыв произошел в хранилище центра по уничтожению отходов
Фото: ЕРА

В результате сильного взрыва в районе химического производства Chempark города Леверкузен на западе Германии 27 июля погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Chempark.

"Спасатели пожарной части завода Chempark обнаружили погибшего пропавшего сотрудника. Мы глубоко опечалены этим трагическим случаем", – говорится в сообщении.

Еще четверо пропали без вести. Известно также о 16 пострадавших. Спасательные работы продолжаются "полным ходом", сообщили на заводе.

Информацию о смерти работника подтвердила компания Currenta, которая управляет производством Chempark.

Контекст:

Взрыв в хранилище центра по уничтожению отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, произошел около 9.40 часов по местному времени. "Немецкая волна" сообщила, что взорвался топливный склад. Из-за взрыва закрыли все автодороги, прилегающие к району химпроизводства.

По информации Currenta, пожар удалось потушить. Между тем по-прежнему существует опасность для населения, заявил руководитель индустриального парка Chempark Leverkusen Ларс Фридрих. 

Теги: Германия, пожар, взрыв, отходы, спасатели, пострадавшие, взрывы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Булочка с корицей", "Как можно быть такой идеальной!?" Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо без макияжа
"Булочка с корицей", "Как можно быть такой идеальной!?" Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо без макияжа
"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини
"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини
"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной
"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS