Во время учений "Казацкая булава" в Украине танковые снаряды разорвались возле села – прокуратура

На полигоне "Широкий лан" в Украине проходят международные учения Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

По данным следствия, инцидент произошел во время заключительной части учений на полигоне "Широкий Лан".

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводили стрельбы из движущихся танков Т-64. Некоторые снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.

В результате взрывов никто не пострадал.

Прокуратура начала уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Досудебное расследование ведет управление Госбюро расследований в Николаеве, прокуратура намерена держать ход расследования на контроле.