Во время учений "Казацкая булава" в Украине танковые снаряды разорвались возле села – прокуратура

По данным следствия, инцидент произошел во время заключительной части учений на полигоне "Широкий Лан".
Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводили стрельбы из движущихся танков Т-64. Некоторые снаряды разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства.
В результате взрывов никто не пострадал.
Прокуратура начала уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Досудебное расследование ведет управление Госбюро расследований в Николаеве, прокуратура намерена держать ход расследования на контроле.
Учения "Казацкая булава" проходят в Украине с 12 по 24 июля. В учениях задействовано около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран: Украины, США, Канады, Великобритании и Швеции.