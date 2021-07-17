"Значительно укрепили мир и безопасность". Корабли ВМС США покидают Черное море

"USNS Yuma (T-EPF-8) и USS Ross (DDG71) осуществляют южный транзит по проливу из Черного моря в Средиземное после учений и операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.

"Принимая участие в учениях Sea Breeze и Breeze, мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами. Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в ходе нашего пребывания в Черном море", – цитирует "Голос Америки" капитана USS Ross Джона Д. Джона.