"Значительно укрепили мир и безопасность". Корабли ВМС США покидают Черное море

"USNS Yuma (T-EPF-8) и USS Ross (DDG71) осуществляют южный транзит по проливу из Черного моря в Средиземное после учений и операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.
BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) and #USSRoss (DDG71) are conducting a southbound strait transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea following exercises and operations alongside our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/yx6lO3UkFY— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 16, 2021
"Принимая участие в учениях Sea Breeze и Breeze, мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами. Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в ходе нашего пребывания в Черном море", – цитирует "Голос Америки" капитана USS Ross Джона Д. Джона.
В Черное море USS Ross зашел 26 июня, USNS Yuma – через две недели.
Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.
Учения Sea Breeze 2021 проходили с 28 июня по 10 июля. В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Маневры стали самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.