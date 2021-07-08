В Черное море идет судно ВМС США, которое может использоваться для десанта

"USNS Yuma (T-EPF-8) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.
Твит сопровождается хештегом "Сила для мира".
BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021
USNS Yuma – одно из вспомогательных судов в системе ВМС США. Оно, в частности, может использоваться для десантирования военных.
Судно с полностью алюминиевым корпусом введено в эксплуатацию в 2017 году.
В Черном море проходят Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.
6 июля началась активная фаза маневров.
В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.
Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.