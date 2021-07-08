В Черное море идет судно ВМС США, которое может использоваться для десанта

"USNS Yuma (T-EPF-8) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.

Твит сопровождается хештегом "Сила для мира".

USNS Yuma – одно из вспомогательных судов в системе ВМС США. Оно, в частности, может использоваться для десантирования военных.

Судно с полностью алюминиевым корпусом введено в эксплуатацию в 2017 году.