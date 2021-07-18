Под Мариуполем подразделение противовоздушной обороны провело учения. Фоторепортаж
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Под Мариуполем Донецкой области завершились учения подразделения противовоздушной обороны отдельного отряда спецназначения военной части 3057 Национальной гвардии Украины. Об этом 18 июля сообщил
сайт Министерства внутренних дел Украины.
Основная цель учений – повышение уровня организации ведения боя в различных условиях, эффективное управление расчетами в бою, отметили в релизе.
Нацгвардейцы оттачивали мастерство разведки воздушного противника на местности и борьбы с беспилотниками, отметили в сообщении. На завершающем этапе полевых занятий прошли учения с боевой стрельбой, расчетам была поставлена задача уничтожить условного противника – воздушного и наземного.