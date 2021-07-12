В Украине начались новые международные военные учения "Казацкая булава"

Учения будут проходить на базе Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений на полигоне Широкий лан, отметили в Генштабе ВСУ. В них примут участие около 2 тыс. военных и более 300 единиц техники из Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции. В частности, для учений в Украину прибыл 4-й батальон Королевского полка Шотландии.

"Эти учения являются важным шагом на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины и Объединенного Королевства Великобритании, а также США, Канады, королевства Швеции и других членов НАТО", – заявил начальник управления подготовки оперативного командования "Восток" полковник Владимир Кокорев.