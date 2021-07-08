На полигоне под Харьковом весь июль будут проходить боевые стрельбы, граждан просят не приближаться

Стрельбы из танков и другого вооружения будут проводиться и днем, и ночью Фото: EPA

"Командование Чугуевского полигона предупреждает, что в течение июля 2021 года на полигоне воинской части А0501 будут проводиться боевые стрельбы днем и ночью из танков штатными выстрелами, систем артиллерийского и зенитного вооружения и боевые стрельбы подразделений", – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что находиться во время учений на полигоне гражданским запрещено.

"При обнаружении боеприпасов запрещено к ним прикасаться, поднимать, переносить, транспортировать их, разжигать рядом с ними костер. О находке необходимо сообщить командованию ближайшей воинской части по телефонам: 2-34-49, 2-43-35, 2-32-09, 2-43-21, 2-27-33, 2-20-03. Код Чугуева – 05746. Также можно звонить в полицию – 102", – говорится в сообщении.