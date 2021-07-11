РФ очень внимательно следила за Sea Breeze 2021, но это не помешало выполнить план учений – ВМС Украины

"Во время учений Российская Федерация очень внимательно наблюдала за нашими действиями, но это не помешало нам выполнить план учений. Конфликтных ситуаций, которые помешали бы нам выполнить программу учений, не было", – сказал он.

Во время церемонии закрытия учений 10 июля в Одессе заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль подчеркнул, что учения стали "четким предостережением" для России в том, что Украина "готовится дать достойный отпор".