На учениях Sea Breeze десантник с парашютом приземлился в море. Его искали более двух часов

Десантник был в воде более двух часов Фото: dpsu.gov.ua

При отработке парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный резким порывом ветра парашютиста отнесло в море.

"В то время в морском компоненте была "свободная игра". В этой фазе учений участники получают вводные внезапно, без предварительного согласования. Не имея времени на подготовку, экипажи кораблей и катеров должны с получением вводной реагировать немедленно, слаженно и эффективно. Тайминг выполнения учебных элементов абсолютно реалистичный, сжатый, направленный в том числе на предоставление своевременной помощи. [...] Реагирование было мгновенным", – описали ситуацию пограничники.

Десантника искали все силы морского и воздушного компонента учений Sea Breeze. В район поиска прибыл катер проекта "Гриф" Измаильского отряда морской охраны. Он обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километра к югу от острова Змеиный.

Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми его снарядили перед прыжком. Мужчину благополучно спасли, он чувствовал себя удовлетворительно.

"Поднятого на борт катера парашютиста экипаж гостеприимно напоил теплым чаем, помог упорядочить снаряжение и обсохнуть, а с прибытием в пункт базирования потерпевшего передали медикам для тщательного обследования", – рассказали в ГПСУ.