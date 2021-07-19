Во Львовской области стартовали сухопутные военные учения "Три меча"

Учения направлены на углубление партнерства и военного сотрудничества стран "Люблинского треугольника" – Польши, Литвы и Украины. В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, а также из США.
В рамках учений пройдут стрельбы из стрелкового оружия, полеты на вертолетах армейской авиации, на учебных участках полигона будет задействована бронетехника, отметили журналисты.
Министры обороны Украины, Польши и Литвы 19 сентября 2014 года в Варшаве подписали соглашение о создании совместной армейской бригады, которая несет службу под эгидой ООН, НАТО и Евросоюза. Штаб-квартира "ЛитПолУкрбрига" находится в Люблине.
С 17 по 30 июля в Украине впервые проходят многонациональные сухопутные учения "Три меча". Учения литовско-польско-украинской бригады ("ЛитПолУкрбриг") имени великого гетмана Константина Острожского являются частью партнерской программы между Литвой, Украиной и Польшей.
В маневрах будут участвовать 200 боевых машин из Литвы, Польши, Украины и США. Украину представляет подразделение 80-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.
В Генштабе Вооруженных сил Украины отмечали, что маневры носят исключительно оборонительный характер и помогут усилить безопасность в Центральной и Восточной Европе, отметили военные. Также они помогут Украине в реформировании ВСУ, особенно в плане подготовки военнослужащих по стандартам НАТО.