Во Львовской области стартовали сухопутные военные учения "Три меча"

Учения "Три меча" будут проходить до 30 июля Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Учения направлены на углубление партнерства и военного сотрудничества стран "Люблинского треугольника" – Польши, Литвы и Украины. В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши, Литвы, а также из США.

В рамках учений пройдут стрельбы из стрелкового оружия, полеты на вертолетах армейской авиации, на учебных участках полигона будет задействована бронетехника, отметили журналисты.