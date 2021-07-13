В российском Геленджике в гостинице взорвался газ. Есть погибший

Среди пострадавших есть несовершеннолетние, в том числе 14-летняя девочка. Погиб мужчина, который был на улице.

"Утром в правоохранительные органы Геленджика поступило сообщение о хлопке, предварительно, газовоздушной смеси в одной из гостиниц на улице Советской", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, они осматривают место происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник "РИА Новости" в МЧС рассказал об эвакуации из гостиницы 50 человек. По его словам, взрыв произошел в четырехэтажной частной гостиницы "Азария".

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов одного человека, сообщили журналистам в пресс-службе министерства, пишет "Интерфакс".

Взрыв раздался в магазине на первом этаже после того, как работники включили электричество. По соседству располагается кухня гостиницы. К тому времени там произошла утечка газа и оба помещения заполнились газовоздушной смесью, сказал один из собеседников "Интерфакса".