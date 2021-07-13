В Ираке загорелся COVID-госпиталь, погибло полсотни людей

Пожар вспыхнул в больнице Аль-Хусейн в городе Насирия поздно вечером в понедельник, 12 июля, и был взят под контроль группами гражданской обороны.

Источники в местном управлении здравоохранения говорят, что главной причиной пожара стал взрыв кислородных баллонов.

Представитель местного управления здравоохранения Хайдар аз-Замили добавил, что продолжатся поиски других возможных жертв пожара. Кроме того, источники сообщили агентству Reuters, что число погибших может возрасти, поскольку многие пациенты все еще числятся пропавшими без вести. По их словам, среди погибших были двое медицинских работников.

Очевидец пожара также рассказал Reuters, что разгневанные родственники больных собрались перед больницей, вступили в столкновение с полицией, подожгли две полицейские машины.