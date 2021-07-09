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В Мелитополе на предприятии произошел взрыв, два человека получили масштабные ожоги

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Два человека получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали
Два человека получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали
Фото: depositphotos.com

На территории предприятия "Технодом Альянс" в Мелитополе Запорожской области 8 июля произошел взрыв, двое мужчин пострадали. Об этом сообщает Госслужба Украины по вопросам труда.

36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей.

"Внезапно произошел взрыв, в результате которого оба получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали", – говорится в сообщении. 

Главное управление Гоструда в Запорожской области намерено создать комиссию для специального расследования несчастного случая.

Как сообщает 061.ua со ссылкой на источники, произошел хлопок газовоздушной смеси. Два человека получили ожоги 90 и 95% тела.

В полиции, по данным издания, открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Теги: взрыв, Мелитополь, безопасность, нарушение
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