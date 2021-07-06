В США полицейские хотели безопасно уничтожить изъятые фейерверки, а устроили взрыв с 17 пострадавшими

Полицейские получили сообщение, что местный житель без необходимой лицензии хранит на своем заднем дворе фейерверки. По приезде они обнаружили у него 500 коробок с магазинными фейерверками и 140 самодельных.

Общий вес всех фейерверков составлял 14,5 тонны, а хранились они в ненадлежащих для этого условиях, в частности, находились близко к грилю.

Когда полицейские и саперы начали разбирать устройства, оказалось, что некоторые из самодельных фейерверков опасно перевозить. Поэтому они решили уничтожить их в специальном бронированном грузовике, предназначенном для контролированных взрывов.

Однако во время организованного подрыва взорвалась вся спецмашина правоохранителей, а мощный радиус взрыва повредил дома в окрестностях и ранил 17 правоохранителей и гражданских.

Сейчас мужчину задержали, его обвиняют в перевозке взрывчатых веществ без лицензии. Максимальный срок наказания по этому обвинению – 10 лет в федеральной тюрьме.