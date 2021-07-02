В Румынии произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, пострадали несколько человек. Видео

Пожар может серьезно повлиять на экологию региона Фото: Sushmit Patil Сушмит Патил / Facebook

Один из пострадавших получил ожоги 45% тела. Погибшему было 32 года, отметило Mediafax. Причиной взрыва могла стать треснувшая труба.

Жители соседних населенных пунктов получили сообщение RO-Alert с просьбой оставаться дома и не открывать окна.

#BREAKING : Pictures of aftermath of explosion at a oil refinery in #Romania. pic.twitter.com/oAgz0kOq6Q — Sushmit Patil Сушмит Патил * * (@PatilSushmit) July 2, 2021

Министр внутренних дел Румынии Люсьен Боде заявил, что по состоянию на 15.00 пожар потушили. Министр окружающей среды страны Танцош Барна считает, что пожар серьезно повлияет на экологию региона.

На месте происшествия работали восемь единиц техники и 50 пожарных. Завод Petromidia расположен на черноморском побережье Румынии, в нескольких километрах от знаменитого морского курорта Мамая, сообщило Romania Insider.