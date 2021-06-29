МИД Украины подтвердил гибель 20-летнего украинского моряка в результате пожара на судне возле Шри-Ланки

"Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза МЅС Messina произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения", – сказал Николенко.

На борту судна находились 28 членов экипажа, из них 26 граждан Украины. Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки не пострадали, их состояние удовлетворительное, уточнил спикер МИД.

Судно MSС Messina сейчас буксируют в Сингапур, в страну оно прибудет до 4 июля. Тело погибшего украинского моряка уже доставили в Сингапур и готовят к репатриации, заключил он.