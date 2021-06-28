Чехия требует от РФ $30,5 млн компенсации за взрывы в Врбетице

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение количества сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. Чешские власти заявляли, что будут требовать от России компенсации за последствия взрывов в размере не менее 1 млрд чешских крон. В РФ ответили, что платить Праге не собираются.

По информации чешских СМИ, владелец оружейной компании за день до взрыва во Врбетице останавливался в отеле, где жили агенты ГРУ РФ.