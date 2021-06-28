РФ сравнила Чехию с вымогателями из-за требования компенсации за взрывы во Врбетице

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный в результате взрыва в чешской Врбетице. Чешская сторона оценивает ущерб в 650 млн крон (около $30,5 млн).

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", – отреагировала на требования Чехии Захарова.

По ее словам, Чехия действует по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных".

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом – без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег – называют вымогателями", – добавила спикер.