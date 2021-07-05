В Каспийском море произошел взрыв. В Азербайджане заявили, что это извержение вулкана. Видео

Видео взрыва размещено на YouTube-канале "Новини Политика". На нем зафиксирован высокий столб огня.

Изначально взрыв, который произошел в азербайджанских морских водах, связывали с работой нефтяных платформ на месторождениях в нескольких десятках километров от Баку. Была также неофициальная информация о крупном пожаре на одной из платформ.

Однако представитель государственной нефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов опроверг информацию о пожаре. По его словам, на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, каких-либо аварий не было, и работа продолжается "в нормальном режиме".