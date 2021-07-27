На западе Германии прогремел взрыв в районе химического производства. СМИ пишут, что это произошло на площадке фармконцерна Bayer

В результате взрыва несколько человек пострадали Фото: Der Kai / Twitter

Сообщается, что взрыв произошел около 9.30 утра по местному времени (10.30 по Киеву). Причину взрыва в настоящее время выясняют. Также неизвестно, в каком именно здании произошел взрыв. Полиция блокировала перекресток автострады Леверкузен-Запад.

Взрыв в районе Chempark потряс весь Леверкузен, сообщила телерадиокомпания WDR. В целях безопасности полиция оцепила большую территорию. Очевидцы инцидента видели, как над районом образовался огромный столб дыма.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört * pic.twitter.com/4Z4O2TuoGU — Der Kai * (@Kai3k) July 27, 2021

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность".

В результате взрыва несколько человек пострадали, сообщил оператор Chempark Currenta, пишет Reuters. Взрыв произошел в части объекта, где сжигаются отходы, уточнил он.

По некоторым данным, речь идет об инциденте на одном из объектов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer, по другим – на химическом предприятии Currenta, а именно – на нефтебазе, сообщил телеканал Euronews.

О том, что взрыв произошел на одной из площадок химико-фармацевтического концерна Bayer со ссылкой на очевидцев сообщила "Нiмецька хвиля". В полиции рассказали, что из-за взрыва закрыли прилегающие к району автодороги. Жителей города просят закрыть окна, а тех, кто находится на улице возле химпарка, просили зайти в помещение.