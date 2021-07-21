Шестилетнему жителю Львовской области петардой оторвало четыре пальца – полиция

"Как предварительно установили правоохранители, телесные повреждения мальчик получил в результате разрыва в руке петарды, которой он играл. В доме в это время находилась мать. Мальчик госпитализирован в больницу с диагнозом "травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Врач 8-й городской больницы Львова Василий Савчин рассказал Zaxid.net, что ночью мальчика из села Зымна Вода прооперировали, хирургическое вмешательство понадобится и в дальнейшем.

По данным издания, петарду мальчик нашел в спальне родителей и играл ею вместе с четырехлетним братом. Второй мальчик не пострадал.