В детсаду в Виннице взорвалась самодельная петарда – полиция

В результате взрыва петарды в детском саду в Виннице травмы получили трое детей – пятилетняя девочка и двое шестилетних мальчиков, сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

По данным полиции, взрыв петарды произошел, когда дети начали с ней играть Фото: vn.npu.gov.ua

Причиной взрыва на территории детского сада №7 в Виннице стала самодельная петарда. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, следственно-оперативная группа установила, что во время прогулки воспитанники детсада нашли на территории учебного учреждения неизвестный предмет. Когда дети начали с ним играть, он взорвался.

Во время осмотра места происшествия и остатков неизвестного предмета предварительно было установлено, что взорвалась самодельная петарда.

По данным полиции, травмы получили трое детей – пятилетняя девочка и двое шестилетних мальчиков. Детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались.

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