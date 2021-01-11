В детсаду в Виннице взорвалась самодельная петарда – полиция

Причиной взрыва на территории детского сада №7 в Виннице стала самодельная петарда. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.
По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, следственно-оперативная группа установила, что во время прогулки воспитанники детсада нашли на территории учебного учреждения неизвестный предмет. Когда дети начали с ним играть, он взорвался.
Во время осмотра места происшествия и остатков неизвестного предмета предварительно было установлено, что взорвалась самодельная петарда.
По данным полиции, травмы получили трое детей – пятилетняя девочка и двое шестилетних мальчиков. Детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались.