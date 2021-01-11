В Виннице произошел взрыв в детском саду, пострадал ребенок

На территории детского сада №7 в Виннице взорвалось неизвестное устройство, рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области. По словам одной из воспитательниц, взрывчатка была похожа на "мяч-попрыгунчик".

В Виннице днем 11 января произошел взрыв на территории детского сада №7 на бульваре Свободы, один ребенок получил ожог, сообщили изданию "Вінниця.info" в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

В полиции сперва говорили, что пострадали трое детей. Потом стало известно, что лишь один ребенок получил небольшие ожоги. Его не стали госпитализировать.

Одна из женщин, которая присутствовала на месте событий, рассказала журналистам издания, что услышала хлопок и подумала, что кто-то из работников детсада взрывает петарды. Затем она вышла на улицу и увидела машины скорой помощи и пожарных.

Одна из воспитательниц уточнила, что пострадала лишь верхняя одежда детей. Сама же взрывчатка была похожа на "мяч-попрыгунчик". Она думала, что дети достали этот мячик из игрушек.

"Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Он или из рук выпал, или его ведром стукнули, и произошел взрыв. Все дети целые. Единственное – одежда пострадала. Одежду уже взяли на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалось. Это какое-то самодельное устройство. Не петарда. Круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик", – объяснила она увиденное.

Медики на месте осмотрели детей, родители забрали их домой, уточнила заведующая детсадом Елена Просекова.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.