В Неаполе прогремел взрыв возле "коронавирусной" больницы: в огромную воронку провалились машины

Больница осталась без электричества и воды. Пациентов и персонал эвакуировали.

В итальянском городе Неаполь возле больницы Ospedale del Mare, где лечатся пациенты с COVID-19, утром 8 января прогремел взрыв. На автомобильной парковке рядом с учреждением образовалась огромная воронка, сообщает итальянское издание The Local.

Из-за взрыва на парковке рядом с госпиталем, оставшемся без электричества и воды, образовалась воронка, в которую провалились несколько авто. Больных и персонал больницы пришлось эвакуировать. Позже в больнице были подключены аварийные генераторы.

Сообщается, что пострадавших нет, но спасатели работают на месте, "чтобы исключить присутствие людей".

* #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenza di persone coinvolte nella #voragine che si è aperta stamattina intorno alle 7. Sul posto i nuclei cinofili * #8gennaio 9:30 * pic.twitter.com/ybfpwJKfAU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021

Площадь воронки, по разным данным, составляет от 500 до 2 тыс. м².

Фото: EPA

Версию, что взрыв был устроен намеренно, спасатели быстро исключили, пишет The Local. Взрыв произошел не на поверхности, а под землей – там, где проложены газовые и кислородные трубы. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на результаты предварительного расследования, причиной провала почвы стали подземные воды.