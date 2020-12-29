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В Нэшвилле на Рождество взорвался дом на колесах. ФБР установило личность подозреваемого

Взрыв в Нэшвилле случился в 6.30 25 декабря по местному времени. Перед инцидентом местные жители слышали выстрелы и вызвали полицию.

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В результате взрыва пострадало 41 предприятие
В результате взрыва пострадало 41 предприятие
Фото: EPA

В американском городе Нэшвилл 25 декабря взорвался дом на колесах. Перед инцидентом из него звучало оповещение о том, что дом вскоре взорвется, сообщает телеканал CNN.

Сперва примерно в 5.30 по местному времени жители услышали выстрелы, из-за чего вызвали полицию. Затем правоохранители увидели и сам дом на колесах, из которого роботизированный женский голос вел отсчет до взрыва. Правоохранители, услышав это предупреждение, эвакуировали местных жителей.

В 6.30 дом взорвался, взрывная волна сбила с ног одного полицейского и временно оглушила другого, но серьезных травм никто не получил.

Из-за инцидента как минимум 41 коммерческое предприятие, расположенное поблизости, получило повреждения, еще одно здание частично обрушилось. По данным News Channel 5 из-за взрыва перестала работать сеть телекоммуникационной компании AT&T, возле дата-центра которой произошел взрыв.

Полиция Нэшвилла 28 декабря опубликовала в Twitter видеозапись момента взрыва.

Также 28 декабря ФБР в Twitter опубликовала фото предполагаемое владельца дома на колесах, им оказался Энтони Уорнер.

Прокурор США по Центральному округу штата Теннесси Дональд Кокран на пресс-конференции заявил, что Уорнер находился в доме на колесах, когда тот взорвался, и погиб, сообщает The New York Times. Следователи считают, что он действовал в одиночку. Его опознали по останкам, которые нашли на месте происшествия. О причинах, почему Уорнер устроил взрыв, пока неизвестно.

Издание The New York Times выяснило, что подрывнику было 63 года, он работал специалистом по информационным технологиям. За три недели до взрыва он отправил электронное письмо одному из своих клиентов, в котором сообщил, что уходит на пенсию. Также мужчина начал раздавать свое имущество – сказал бывшей девушке, что у него рак, и отдал ей свою машину.

Теги: США, теракт, взрыв
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