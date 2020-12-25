Возле одного из ресторанов Киева ночью произошел взрыв – полиция

В результате взрыва возле ресторана в Оболонском районе Киева никто не пострадал, но поврежден фасад здания и окна, сообщили в полиции.

У одного из ресторанов в Оболонском районе Киева в ночь на 25 декабря произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В результате взрыва никто не пострадал.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 4.00.

"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до 10 лет.