Возле одного из ресторанов Киева ночью произошел взрыв – полиция

У одного из ресторанов в Оболонском районе Киева в ночь на 25 декабря произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
В результате взрыва никто не пострадал.
Сообщение о взрыве поступило в полицию около 4.00.
"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до 10 лет.