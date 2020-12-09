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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области КОРД задержал членов банды грабителей, в ходе операции были раненные с обеих сторон

Во время задержания членов преступной группировки в Киевской области двое бойцов КОРД получили ранения, чтобы обезвредить злоумышленников, работники полиции применили оружие в ответ.

 
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Все задержанные участники группировки находятся в ИВЛ
Все задержанные участники группировки находятся в ИВЛ
Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция в Киевской области задержала участников банды, которая нападала на жилища местных жителей и грабила их. Во время задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, ранения получили два бойца КОРД. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Было установлено, что группировку возглавляет 28-летний житель Барышевского района, который координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений, в которых принимал участие, сбывал украденные ценности и вещи, а также распределял между злоумышленниками деньги. 

Во время задержания преступник пытался сбежать, бросил в бойцов КОРД гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Для обезвреживания злоумышленника работники полиции применили оружие в ответ. Мужчина получил огнестрельное ранение ног, в результате взрыва был травмирован его подельник.

Задержаны три участника группы. Все они – жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства деятельности банды: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы. По месту жительства участников группы был проведен обыск, в ходе которого изъяты автомобиль, номерные знаки, документы и техника.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрений по статьям о покушении на уголовное преступление и разбое. 

ВИДЕО
Видео: Поліція Київщини / YouTube
Теги: взрыв, правоохранители, граната, КОРД, задержание, Нацполиция, автомобиль, ранение, разбой
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