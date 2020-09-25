В Днепропетровской области со стрельбой задержали взорвавших банкомат злоумышленников – полиция

В Новомосковском районе члены преступной группировки взорвали банкомат и похитили из него почти 1 млн грн, отметили в полиции Днепропетровской области.

В Новомосковском районе группа сообщников взорвала банкомат. Об этом 25 сентября проинформировала в Facebook полиция Днепропетровской области.

"Взорвали банкомат и похитили почти 1 млн грн. Для остановки воров спецназовцы КОРД применили табельное оружие, заблокировали автомобиль, после чего задержали злоумышленников... Ими оказались трое жителей города Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что информация о планируемом подрыве банкомата была получена от полиции Сумской области.

По данным правоохранителей, сообщники прибыли на место преступления на автомобилях BMW и Opel Omega. Убежать от спецназа они пытались на Opel.

"Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления. При осмотре Opel Omega оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства", – отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Также задержанные проверяются на причастность к аналогичным фактам", – подчеркнули правоохранители.