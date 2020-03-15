В Харькове взорвали банкомат, сумма ущерба уточняется

В ночь на 15 марта неизвестные подорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилого многоэтажного дома по Салтовскому шоссе в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Информация о взрыве поступила около 3.00.
"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, рассказали в полиции.
На фото с места происшествия видно, что банкомат принадлежит "ПриватБанку".
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В декабре 2019-го – январе 2020 года злоумышленники трижды подрывали банкоматы в Харькове.