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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове взорвали банкомат "Ощадбанка"

В результате взрыва банкомата начался пожар в помещении отделения "Ощадбанка" в Харькове.

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Банкомат был установлен в многоэтажном доме
Банкомат был установлен в многоэтажном доме
Фото: hk.npu.gov.ua

Неизвестные подорвали банкомат в отделении "Ощадбанка", расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома на проспекте Льва Ландау в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о взрыве поступила 24 января в 3.08.

"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", – говорится в сообщении полиции.

Из-за взрыва в помещении начался пожар, который погасили сотрудники ГСЧС.

В течение месяца в Харькове взорвали уже три банкомата. Предыдущие инциденты зафиксированы 25 декабря 2019 года и 11 января 2020 года.

Теги: Харьков, пожар, взрыв, полиция, Ощадбанк, банкомат
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