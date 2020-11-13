Командир КОРД в Харькове забрал гранату у мужчины, который угрожал полицейским

Мужчина закрылся утром в пятницу в доме от полиции и угрожал взорвать гранату. В его доме хотели провести обыск в рамках уголовного производства за выращивание снотворного мака или конопли, сообщили в полиции Харькова.

Командир спецподразделения КОРД в Харькове во время переговоров изъял гранату у 66-летнего мужчины, сообщили в Национальной полиции Харьковской области 13 ноября.

Около 8.50 сотрудники Основянского отдела полиции пытались провести у мужчины санкционированный обыск в рамках уголовного производства за посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Он вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и угрожал взорвать ее.

Правоохранители вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина согласился отдать боеприпас – гранату РГ-42 – командиру харьковских спецназовцев КОРД.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Заместитель начальника полиции в Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.