В Харькове похитили мужчину, отказавшегося платить несуществующий долг. У его отца требовали $20 тыс

Мужчина отказался платить, после чего его стали запугивать: сначала угрожали избиением, затем посадили в машину и увезли. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Операцию по освобождению харьковчанина проводил КОРД, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу похищенного Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове трое мужчин похитили человека и требовали за него выкуп, об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области 24 июля.

По информации полиции, злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался платить, после чего его стали запугивать. Сначала ему угрожали избиением, затем насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сообщили, что вернут сына за $20 тыс.

Операцию по освобождению проводило спецподразделение КОРД, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу похищенного. Во время передачи выкупа вымогателей задержали, отметили в полиции.

"Все трое фигурантов – участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления", – сказано в сообщении.

Злоумышленники задержаны, по месту жительства фигурантов и их близкого окружения проводят санкционированные обыски.

В полиции сообщили, что задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.