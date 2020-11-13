В Харькове мужчина угрожает гранатой правоохранителям, которые пришли к нему с обыском – полиция

Житель Харькова отсоединил чеку от гранаты, с которой вышел к правоохранителям, когда те пришли к нему с обыском; он угрожает ее взорвать, заявили в полиции области.

Утром 13 ноября к жителю Основянского района Харькова пришли с обыском сотрудники полиции, но тот вышел к ним с гранатой, проинформировала пресс-служба ведомства в Facebook.

Житель Харькова отсоединил чеку и угрожает взорвать гранату, сказано в релизе.

"На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция "Гром", – сообщили в полиции области.

У правоохранителей есть санкция суда на проведение обыска, уточнили в ведомстве.