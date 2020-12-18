Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие – ГСЧС

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в 11.55 получила информацию о взрыве в жилом доме Львова. На место происшествия направили 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Во Львове 18 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.55 в ГСЧС поступила информация, что во Львове по улице Ковалевская, 3 в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения", – говорится в сообщении.

Взрывом разрушено несущую стену на третьем этаже и повреждено перекрытие над квартирой, добавили спасатели.

По информации ведомства, травмированы два человека, их госпитализировали.

На месте происшествия работало 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

На странице ГСЧС Львовской области сообщили, что вывели на улицу еще 10 жильцов дома.