В Одесской области 17-летний пастух подорвался на взрывчатке, он в реанимации

Правоохранители Одесской области выясняют обстоятельства взрыва в Сарате Одесской области, в результате которого 17-летний подросток попал в реанимацию.

В Одесской области 24 ноября 17-летний юноша подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Инцидент произошел на окраине поселка Сарата.

"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.

После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.