В Харькове взяли под стражу мужчину, который, угрожая экс-жене, взорвал три гранаты

51-летний житель Харькова 20 ноября бросил две гранаты в квартиру бывшей жены, третью взорвал на детской площадке. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу в режиме видеоконференции, так как подозреваемый находится в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Судья Коминтерновского районного суда Харькова 23 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для харьковчанина, который подозревается в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику также сообщили о подозрении. Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в больнице.

Досудебное расследование установило, что 51-летний мужчина требовал у бывшей жены $5 тыс., которые она якобы задолжала, и угрожал убийством.

"После этого мужчина вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила ушиб подбородка. В дальнейшем мужчина, находясь на детской площадке, взорвал третью гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей. Он госпитализирован", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что состояние подозреваемого удовлетворительное.

Санкция ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

20 ноября полиция сообщила, что харьковчанин пришел в квартиру бывшей жены и стал угрожать. Дома находились ее сестра, отец и пятилетний ребенок. По данным полиции, ребенка и отца она успела отправить на улицу. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.