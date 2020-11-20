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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове мужчина бросил две гранаты в квартиру бывшей жены – Нацполиция

В Харькове задержали мужчину, который подорвал три гранаты РГД-5 – две из них бросил в квартиру бывшей супруги, третью подорвал на детской площадке. Взрывом мужчине ампутировало кисть руки, он в тяжелом состоянии, сообщили в Нацполиции Украины.

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Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку, где подорвал третий боеприпас
Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку, где подорвал третий боеприпас
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 20 ноября полиция задержала мужчину, который подорвал три гранаты в Слободском районе города, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"В 11.46 в полицию поступило сообщение от женщины, она рассказала, что в квартиру ее сестры пришел бывший муж, у которого при себе несколько гранат", – сказано в сообщении.

Бывшей жены в квартире не было, дома находились ее сестра, отец и пятилетний ребенок.

"После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне (квартира находится на первом этаже. – "ГОРДОН") и бросил туда гранату. Вторую забросил в комнату, обе гранаты взорвались", – сообщил начальник управления НПУ в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Сестра экс-супруги не пострадала, она в момент взрыва находилась в коридоре. По данным полиции, ребенка и отца она успела отправить на улицу.

"Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь", – отметили правоохранители.

По информации полиции, мужчина пришел к бывшей жене за денежным долгом. В результате взрыва гранат, кроме злоумышленника, никто не пострадал. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Палата, в которой мужчина будет находиться во время лечения, взята под круглосуточную охрану полиции.

По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, п. 5 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Теги: Украина, Харьков, взрыв, боеприпасы, правоохранители, граната, НПУ, Нацполиция, Валерий Сокуренко
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