В Харькове мужчина бросил две гранаты в квартиру бывшей жены – Нацполиция

В Харькове 20 ноября полиция задержала мужчину, который подорвал три гранаты в Слободском районе города, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"В 11.46 в полицию поступило сообщение от женщины, она рассказала, что в квартиру ее сестры пришел бывший муж, у которого при себе несколько гранат", – сказано в сообщении.

Бывшей жены в квартире не было, дома находились ее сестра, отец и пятилетний ребенок.

"После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне (квартира находится на первом этаже. – "ГОРДОН") и бросил туда гранату. Вторую забросил в комнату, обе гранаты взорвались", – сообщил начальник управления НПУ в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Сестра экс-супруги не пострадала, она в момент взрыва находилась в коридоре. По данным полиции, ребенка и отца она успела отправить на улицу.

"Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь", – отметили правоохранители.

По информации полиции, мужчина пришел к бывшей жене за денежным долгом. В результате взрыва гранат, кроме злоумышленника, никто не пострадал. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Палата, в которой мужчина будет находиться во время лечения, взята под круглосуточную охрану полиции.

По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, п. 5 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.