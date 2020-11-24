Во Львове пьяный полицейский не справился с управлением и влетел в детскую площадку

Глава управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский сообщил, что по результатам служебного расследования происшествия полицейского уволят.

Во Львове произошло ДТП с участием полицейского Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Во Львове 24-летний сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения врезался в детскую площадку. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

По предварительной информации правоохранителей, сотрудник полиции на автомобиле Volkswagen не справился с управлением, повредил припаркованные на обочине автомобили и выехал на детскую площадку.

Пострадавших в результате происшествия нет.

За рулем находился сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовской области, сообщили в полиции.

По словам главы управления Нацполиции во Львовской области Василия Виконского, по факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейского уволят.