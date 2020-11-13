Во Львове мужчина выпал из автобуса и умер на месте

Вечером 12 ноября во Львове на остановке общественного транспорта мужчина выпал из автобуса и умер от полученных травм. Полиция ищет очевидцев инцидента.

Вечером 12 ноября во Львове погиб мужчина, который выпал из автобуса на остановке. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям около 17.40.

По словам очевидцев происшествия, мужчина якобы выпал из автобуса на тротуар на остановке по улице Гринченко и от полученных травм скончался на месте происшествия. Правоохранители установили личность погибшего – это 69-летний житель одного из сел Жовковского района.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства смерти 69-летнего мужчины, просим заявить о своем желании на оперативную линию 102 или в ближайшее территориальное подразделение полиции", – говорится в сообщении.